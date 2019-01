Preisverleihung: Stars strömen zum Deutschen Fernsehpreis nach Düsseldorf

Düsseldorf Die Fernsehbranche schaut nach Düsseldorf - am Abend werden dort die Fernsehpreise vergeben. Zu den großen Abräumern könnten abermals starke Serien gehören. Und einer, der seit Jahrzehnten dabei ist, bekommt einen Ehrenpreis.

Daniel Hartwich, Luke Mockridge oder Kai Pflaume? „Gladbeck“, „Ku'damm 59“ oder „Der Staatsfeind“? Und vor allem: „Bad Banks“ oder „Das Boot“? Am Donnerstagabend ab 20 Uhr entscheidet sich, welche TV-Macher, Schauspieler, Filme und Serien sich künftig als Gewinner des Deutschen Fernsehpreises betiteln dürfen. Bei der Verleihung in Düsseldorf gehen Protagonisten und Produktionen in 23 Kategorien gegeneinander ins Rennen. Was schon bekannt ist: Den Preis für sein Lebenswerk bekommt in diesem Jahr mit Jürgen von der Lippe (70) ein alter Fahrensmann des TV-Geschäfts.