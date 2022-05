Streaming-Anbieter : Mit diesen Codes finden Sie versteckte Filme und Serien bei Netflix

Düsseldorf Auf der Startseite von Netflix sehen wir immer nur eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien – meistens die, die wir ohnehin schon unzählige Male gesehen haben. Doch es gibt noch viel mehr Inhalte auf der Streaming-Plattform, die nur mithilfe bestimmter Codes aufgerufen werden können. Wie das geht, lesen Sie hier.

Die Streamingplattform Netflix schlägt über einen Algorithmus primär die Filme und Serien vor, die unseren Vorlieben entsprechen. Schauen wir also nur Action-Filme a lá Fast & Furious oder Top Gun, werden uns auch hauptsächlich ähnliche Filme angezeigt. So bleiben uns viele Inhalte verborgen, denn neben den immergleichen Angeboten auf der Startseite hat Netflix insgesamt mehr als 2.000 Serien und 4.000 Filme zu bieten. Wir erklären, wie man sie findet.

Was sind Netflix-Codes?

Alle Titel, die laut Algorithmus nicht in unsere präferierten Genres passen, wie zum Beispiel aus den Kategorien „Düstere Kriegsfilme“, „Slasher- und Serienmörderfilme“ oder auch „Kinderlernfilme“ können auf Netflix mit bestimmten Codes gesucht werden. Mit den zwei- bis sechsstelligen Zahlenkombinationen lassen sich jetzt auch Genres finden, die nicht auf unserer Startseite zu finden sind.

Wo gebe ich die Netflix-Codes ein?

Die Codes für versteckte Filme und Serien sind nur im Browser anwendbar. Wer die geheimen Genres nun durchstöbern möchte, muss die URL in der Browserzeile bearbeiten. Hierzu muss der Code am Ende folgender URL anstelle der drei Punkte stehen: www.netflix.com/browse/genre/… In der App oder auf dem Smart-TV ist dies jedoch nicht möglich.