Streaming-Anbieter : Netflix will Werbung bei günstigen Abos einblenden

Netflix will Werbung bei günstigen Abos einblenden

Düsseldorf Der Streaming-Anbieter Netflix leidet unter der starken Konkurrenz von Disney+, Sky und Amazon Prime. Nun will der Streamingdienst bei den günstigen Abos Werbung einblenden. Wann es soweit ist, erfahren Sie hier.

Nachdem Netflix bereits seine Preise erhöht hat, könnte auf Kunden mit günstigen Abos also bald Werbung zukommen. Und das innerhalb der nächsten sechs Monate, wie die „New York Times“ mitteilte. Dies wurde offenbar auch schon den Mitarbeitern des Konzerns mitgeteilt. Auch Co-CEOs Reed Hastings bestätigte das neue Modell in einem Investorengespräch im April 2022. So könne man künftig die Preisspanne dahingehend erweitern, dass man bei „niedrigpreisigen Abo-Modellen Werbung“ schalte.