Streaming-Anbieter : Netflix streicht Harrys und Meghans geplante Animationsserie „Pearl“

Los Angeles Netflix streicht die geplante Animationsserie von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Der Streaming-Marktführer hatte zuletzt ein Quartal mit sinkenden Nutzerzahlen verbucht. Zudem wirkt sich die starke Konkurrenz um Amazon, Disney und Apple auf die Bilanz aus.

Über ihre Stiftung Archewell hatten Meghan und Harry vergangenes Jahr das Projekt mit dem Arbeitstitel „Pearl“ als Serie über die Abenteuer eines zwölfjährigen Mädchens beschrieben, das auf seinem Weg von historisch bedeutsamen Frauen geprägt wird. Meghan war dabei als Schöpferin und ausführende Produzentin an Bord. Zuvor war sie auch als Schauspielerin unter anderem in der Serie „Suits“ bekannt. Ebenfalls zählte David Furnish, Ehemann von Elton John , der zuvor an dem Computeranimationsfilm „Gnomeo und Julia“ mitwirkte zum Produktionsteam.

Die geplante Serie wurde von Netflix primär aus Kostengründen gestrichen, denn der Streaming-Anbieter kämpft seit einiger Zeit mit dem Gegenwind durch die Plattformen Amazon Prime, Disney+ und Apple. Zudem sinken die Nutzerzahlen: Die Abonnenten sitzen nicht mehr so häufig an den Bildschirmen wie noch in der Coronakrise, was zur Folge hat, dass Netflix im ersten Quartal 2022 etwa 200.000 Kunden verlor.

Weiterhin geplant ist eine Doku-Serie über einen von Harry ins Leben gerufenen Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten namens „Invictus Games“.