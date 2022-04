Netflix-Serie : Alle Informationen zu Selling Sunset Staffel 5

Bald auf Netflix zu sehen: Staffel 5 der Realityshow „Selling Sunset“ Foto: AP/Matt Rourke

Düsseldorf In der Realityshow „Selling Sunset“ verkaufen junge Maklerinnen protzige Immobilien an wohlhabende Kunden. Nun läuft bereits die fünfte Staffel der Netflix-Serie an. Alles was Sie wissen müssen.

Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Schon vor mehr als einem Jahr im März 2021 kündigte Netflix an, dass es eine fünfte Staffel von „Selling Sunset“ geben wird. Nun ist es soweit: Wie der Streaming-Anbieter via Twitter bekannt gab, wird Staffel 5 am 22. April 2022 auf Netflix anlaufen.

Selling Sunset finally returns with the premiere of Season 5 on April 22 pic.twitter.com/6g4iCNnw0w — Netflix (@netflix) March 22, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das ist der Cast von Selling Sunset Staffel 5

Die bekannten Maklerinnen der Oppenheim Group werden auch in der neuen Staffel mit dabei sein. Christine Quinn, Chrishell Stause, Heather Rae Young, Amanza Smith, Mary Fitzgerald und Maya Vander versuchen dann aufs Neue ihrer Kundschaft extravagante und luxuriöse Immobilien zu verkaufen. Zudem sind Selfmade-Millionärin Emma Hernan sowie der ehemalige Telenovela-Star Vanessa Villela dabei. Die beiden einzigen Männer in der Runde sind die Firmenbosse Jason und Brett Oppenheim. Die britisch-nigerianische Maklerin Chelsea Lazkani ist in Staffel 5 ein Neuzugang der Oppenheim Group.

Im Trailer zu sehen: Neu-Maklerin Chelsea Lazkani trifft bei der Immobilienfirma ein und auch die Beziehung zwischen Stause und Oppenheim wird thematisiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie endete die vierte Staffel von Selling Sunset?

Zum Ende der vierten Staffel gab es eine echte Überraschung. Chrishell Stause und Jason Oppenheim sind ein Paar. Doch die Beziehung hielt nicht lange, schon Ende 2021 gab das Paar die Trennung bekannt.

Was passiert in Staffel 5 von Selling Sunset?

Die Beziehung der beiden wird auch in der neuen Staffel eine wichtige Rolle spielen. So zeigt sich beispielsweise Christine Quinn nicht wirklich begeistert von der Romanze zwischen Chrishell Stause und Jason Oppenheim. Zudem laufen die Hochzeitsvorbereitungen von Heather Rea-Young und Tarek El Moussa. Ob die Hochzeit in Staffel 5 tatsächlich auch stattfinden wird steht allerdings noch nicht bekannt.

