Neuverfilmung von „Der talentierte Mr. Ripley“ Hochstapelei in Schwarz-Weiß

Filmen ohne Farbe wohnt eine eigene Magie inne. Die Welt in Schwarz-Weiß ist voll scharfer Kontraste aus Licht und Schatten. Es sind auch solche Gegensätze, die helfen, Spannung zu erzeugen. Zugleich kommen Aufnahmen in Schwarz-Weiß wie elegante Klassiker daher, sie erscheinen so paradoxerweise authentischer als manche originalgetreue Wiedergabe in Farbe. Wo aber Farbe fehlt, tritt Inhalt in den Vordergrund, wirkt der Augenblick unmittelbarer – selbst wenn das Drumherum von verschwenderischer Schönheit ist.