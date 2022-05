Kurz nach Ende von Staffel 3 : Amazon kündigt vierte Staffel von „LOL“ an

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der dritten Staffel von „LOL - Last One Laughing“. Foto: dpa/Frank Zauritz

Berlin Bereits kurz nach dem Ende der dritten Staffel „LOL – Last One Laughing“ kündigt der Streaming-Anbieter Amazon Prime die vierte Staffel an. Was bisher bekannt ist.

Die Amazon-Comedyserie „LOL - Last One Laughing“ geht im Frühjahr 2023 in die vierte Staffel. Erneut wird Gastgeber Michael Bully Herbig durch die Show führen, wie Prime Video mitteilte. „Last One Laughing bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder“, sagte Philip Pratt, der Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, laut der Mitteilung.

„Ich sag mal so, wenn Du schon vor Lachen am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die vierte Staffel her“, wird Herbig in der Mitteilung zitiert.

Worum geht es bei der Show?

(dpa/joko)