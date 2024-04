Gelungene Computerspiel-Adaption „Fallout“ bei Amazon – die verrückte Welt nach einem Atomkrieg

So beginnt auch die Serie. Mit der naiv-optimistischen Lucy MacLean (Ella Purnell) aus „Bunker 33“, die heiraten möchte – und sich wie in einem Rollenspiel mit ihren Charaktereigenschaften vorstellt. Das ist eine witzige Idee. Ebenfalls wie in den Spielen kommt es zu einer Krise, die sie zwingt, ungeplant und alleine an die Oberfläche zu gehen. Und weil sie nicht weiß, was sie erwartet, begegnet sie der neuen Welt mehr als 200 Jahre nach dem Atomkrieg genauso ratlos wie der Zuschauer – der sich erst zurechtfinden muss.