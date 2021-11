Netflix-Erfolg : Was Sie zur fünften Staffel von „Haus des Geldes“ wissen müssen

Düsseldorf Die Serie über die spanischen Bankräuber und ihre spektakulären Überfälle geht weiter. Bald werden die finalen Folgen auf der Streaming-Plattform veröffentlicht. Wir verraten, was Zuschauende erwartet. Achtung: Spoiler!

Ein mysteriöser Mann – nur unter dem Pseudonym „Professor“ bekannt – organisiert mit acht Spezialisten die größten Raubüberfälle in der Geschichte Spaniens. Damit ihre wahre Identität geschützt bleibt, benennen sich die Verbrecher nach Großstädten: Berlin , Rio, Tokio , Helsinki, Oslo , Moskau, Denver und Nairobi . Das Motto: „Stehlen, ohne etwas zu nehmen.“ Zunächst wollen sie gemeinsam in die spanische Banknotendruckerei eindringen, um sich selbst Geldscheine zu drucken. Später gerät die Bank von Spanien in ihren Fokus. Weder Verbrecher noch Geisel sollen während der Missionen verletzt werden – eigentlich. Denn immer wieder passiert Unvorhersehbares. Und Polizei und Armee sind den Bankräubern bereits auf den Spuren.

Die erste Staffel der Serie erzählte in insgesamt 13 Folgen von dem Überfall auf die spanische Banknotendruckerei. Die zweite Staffel brachte den Raub aus der ersten in neun weiteren Folgen zu Ende. Die dritte und die vierte Staffel (neues Ziel: die nationale Reserve der Bank von Spanien) umfassten jeweils acht Folgen. Die fünfte Staffel hat insgesamt zehn Folgen. Die finalen fünf werden am 3. Dezember auf Netflix veröffentlicht.

Weil die Serie ursprünglich vom spanischen TV-Sender Antena 3 produziert wurde, kommt der Großteil der Besetzung aus Spanien und war vor dem Erfolg der Netflix-Serie international eher unbekannt. Das hat sich durch den Hype um die Bankräuber schlagartig geändert. Die beiden Schauspieler Miguel Herrán (Rio) und Jaime Lorente (Denver) bekamen beide ein weiteres Angebot von Netflix. Sie sind nun auch in Hauptrollen in dem spanischen Serien-Erfolg „Élite“ zu sehen (Herrán als Christian und Lorente als Nano). Lorente spielt außerdem die Hauptrolle in dem mittelalterlichen Historien-Drama „El Cid“ von Amazon Prime Video. Tokio-Darstellerin Úrsula Corberó hat es durch die Serie bis nach Hollywood geschafft. Sie verkörpert die Hauptrolle in dem Actionfilm „Snake Eyes: G.I. Joe Origins“. Álvaro Morte, der in „Haus des Geldes“ den Professor spielt, hat in der spanischen Dramaserie „The Pier“ (unter anderem in der ARD-Mediathek zu sehen) eine weitere Hauptrolle bekommen.