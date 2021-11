Neue Amazon-Serie : „Das Rad der Zeit“ läuft noch nicht rund

Seit dem Ende von Game of Thrones wollen Streaming-Dienste die Lücke füllen. Amazon startet am 19. November den nächsten Versuch mit der Verfilmung des Romanzyklus „Das Rad der Zeit“. Wir konnten die erste Folge bereits sehen. Es gibt noch viel Luft nach oben.

Man möchte der ersten Folge zugutehalten, dass sie eben eine erste Folge ist. Vieles wird klarer werden in den Episoden, die noch kommen werden. Aber dennoch wirkt sie hektisch inszeniert. Vor allem setzt sie auf einige Show-Effekte wie den langen Überfall statt Welt und Charaktere einzuführen. Sollen wir mit den Figuren fühlen, weil sie jung sind? Oder weil einer einen Pfeil und Bogen hat und der andere eine offenbar traurige Familiengeschichte? Viel zu schnell werden die Figuren präsentiert, die man anfangs und vor allem ohne Kenntnis der Bücher nicht einordnen kann. Vielleicht wäre es besser gewesen, erst in einer zweiten Episode den Überfall zu zeigen. So aber wollen die Serienmacher alles auf einmal in etwas mehr als 50 Minuten. Und das funktioniert nicht. Zumal während der Kämpfe dann noch ein paar Informationen gestreut werden, ohne sich auf etwas zu konzentrieren. Das wirkt so, als ob man eine Liste abgehakt hätte – mit den Inhalten, die man unbedingt in der ersten Episode unterbringen muss.

Wer die Bücher kennt, wird damit etwas anfangen können. Alle anderen stehen danach etwas verloren da. Und fast würde man diese erste Episode eine Enttäuschung nennen, wenn nicht Rosamund Pike wäre. Sie wirkt als Moiraine so autoritär und unerschütterlich wie einst Ian McKellen als Gandalf in „Herr der Ringe“. Der Zuschauer kann sich wenigstens an ihr orientieren in dieser chaotischen Folge. Und die ist leider ein holpriger, uninspirierter Start in eine epische Erzählung, die so viele Menschen als Buch begeistert hat. In der TV-Adaption indes läuft das Rad der Zeit noch nicht rund. Das Gute daran ist, dass es in den folgenden Episoden nur besser werden kann.