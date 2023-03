„Markus Lanz“-Talk über Freudenberg „Das müssten unsere Kinder uns wert sein“

Fiedler lehnt es hingegen ab, die Strafmündigkeit zu senken. Die Grenze liegt derzeit bei 14 Jahren. Forderungen nach einer Herabsetzung sieht Fiedler als Ausdruck gesellschaftlicher Hilflosigkeit. „Wenn wir über ein Verschieben dieser Grenze sprechen, was bedeutet das dann?“, fragt der SPD-Politiker. In Ländern, in denen Kinder schon in jüngerem Alter strafmündig sind, zeige sich: Eine Inhaftierung sorge nicht für eine Abkehr von kriminellen Handlungen. „Es verfestigt eher kriminelle Karrieren, als dass es zu einer Lösung beiträgt.“