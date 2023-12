Neues Angebot am Theater Krefeld Lisas Talk mit den Stars der Bühne

Was steckt dahinter? Künstlerinnen und Künstler kennt das Publikum meist von der Bühne: tanzend, singend, schauspielernd, in Kostüm und Rolle. Mit ihrem neuen Theater-Talk möchte Marketing-Referentin Lisa Granzow jetzt eine neue Perspektive bieten: „Erlebt Mitglieder unseres Künstlerensembles hautnah, in entspannter Atmosphäre und mit einem Drink in der Hand. Keine Maske, kein Textbuch, kein Vorhang – einfach eine lockere Stunde Plaudern und ihr könnt live dabei sein“, erläutert die Moderatorin.