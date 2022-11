Bundesgesundheitsminister bei Markus Lanz : Lauterbach verspricht Krankenhäusern Milliardenhilfe

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, am Abend in der Sendung „Markus Lanz“ im ZDF-Studio Foto: Screenshot ZDF

Berlin Inflation sowie hohe Strom- und Gaspreise sollen Krankenhäuser nicht in Not bringen. Der Bundesgesundheitsminister stellt dafür Milliarden Euro in Aussicht. Eine Lösung soll an diesem Mittwoch präsentiert werden, sagt Lauterbach am Abend bei „Markus Lanz“. Er verteidigte außerdem die geplanten Cannabis-Gesetze.

“Haben wir keine anderen Probleme, als jetzt das Kiffen freizugeben”, will Markus Lanz in seiner ZDF-Sendung am Abend vom Bundesgesundheitsminister wissen. Doch, konterte Karl Lauterbach, „wir arbeiten ja an anderen Problemen“. Die Sicherheit der Krankenhäuser sei auf jeden Fall wichtiger und stellte den Krankenhäusern angesichts von Inflation und hohen Energiekosten eine Milliarden-Unterstützung in Aussicht. An diesem Mittwoch werde eine Lösung vorgestellt, kündigte der SPD-Politiker am Abend an. „Das wird so laufen, dass wir da aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds Geld zur Verfügung stellen - bis zu acht Milliarden Euro“, sagte Lauterbach.

„Kein Krankenhaus wird ein Problem bekommen, weil es Inflation nicht bezahlen kann, den Strom nicht bezahlen kann oder das Gas nicht bezahlen kann“, sagte der Minister in der Sendung.

Die Krankenhäuser würden außerdem durch die geplante Gaspreisbremse und die Strompreisbremse geschützt, „aber nicht nur“. „So dass wir halt sicherstellen, dass die Krankenhäuser durch Inflation, Strom- und Gaspreise nicht in Liquiditätsprobleme kommen.“ Nähere Details, wie die Finanzhilfe konkret aussehen soll, nannte er nicht.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist mit bis zu 200 Milliarden Euro ausgestattet worden - mit diesem schuldenfinanzierten „Abwehrschirm“ sollen die Folgen der hohen Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen abgefedert werden. Daraus soll etwa die geplante Gaspreisbremse finanziert werden.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hatte wiederholt vor den Folgen der dramatisch gestiegenen Energiepreise für die Kliniken gewarnt und einen schnellen Inflationsausgleich gefordert. Zuletzt hieß es von der DKG, dass Kostenpflichtiger Inhalt 2021 rund 60 Prozent der bundesweiten Kliniken ihre Kosten nicht decken konnten.

„Wir haben dran am Wochenende gearbeitet, und wir haben eine Lösung“, sagte Lauterbach. Die Zusammenarbeit mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sei gut gewesen. „Wir haben uns einfach vorgenommen: In dieser Energiekrise wird kein Krankenhaus darunter so leiden müssen, dass es da ein Problem gibt.“

Zur Kostenpflichtiger Inhalt geplanten Freigabe von Cannabis sagte der Gesundheitsminister bei Lanz zuletzt dann doch noch etwas: “Wir haben jetzt eine Zunahme des Cannabis-Konsums bei Jugendlichen”, begründete Lauterbach die geplante Gesetzesänderung. Zudem gebe es zu viele Beimengungen, die stärker süchtig machten. Er setze auf die strafrechtliche Verfolgung der Abgabe an Kinder und Jugendliche, so Lauterbach und nennt den “den riesigen Schwarzmarkt” als besonderes Problem, das bekämpft werden müsse. Das holländische Modell funktioniere nicht, denn der Handel sei dort “so gefährlich und kriminell wie er immer war.” Die Abgabe an Kinder und Jugendliche hingegen könne mit einem Lizenssystem besser verfolgt werden. Dafür gebe es dann für die Händler “ganz empfindliche Strafen”. Lauterbach versicherte, es gehe darum, die Gesundheitsschäden zu begrenzen: „Die Legalisierung dient der Einschränkung des Konsums bei jungen Leuten.“

(juju/dpa)