„Babylon Berlin“, „Dark“, „Die Kaiserin“... : Der fast schon unheimliche Erfolg deutscher Serien in aller Welt

Berlin Vor fünf Jahren startete „Babylon Berlin“, kurz danach „Dark“. Derzeit begeistert „Die Kaiserin“ die Streamingfans in aller Welt, und bald läuft „1899“ an. Deutsche Produktionen haben zuletzt einen fast unheimlichen Erfolg.

Erfolg „Die Kaiserin“ stand jedenfalls in ihrer ersten Woche Nach Angaben von Netflix in 79 Ländern in den Top Ten, in ihrer zweiten Woche sogar in 88 Ländern.

Doch wie wurde dieses neue deutsche Serienzeitalter – manche würden wohl Serienwunder sagen – entfesselt? 25 Jahre ist es her, dass Netflix in den USA als DVD-Verleih gegründet wurde. Vor elf Jahren kündigte Netflix an, eigene Inhalte zu produzieren. Vor bald zehn Jahren – es war der 1. Februar 2013, in Deutschland der 4. Februar auf Sky Atlantic HD – ging dann die erste Staffel von „House of Cards“ online. Hauptdarsteller Kevin Spacey schafft es als Frank Underwood mit List und Tücke bis ins Weiße Haus. Alle Folgen wurden gleichzeitig veröffentlicht, was klarmachte, dass Streaming den Konsumenten mehr Freiheit als das klassische Fernsehen bieten wollte. Im Juli 2013 folgte „Orange Is The New Black“ als zweites sogenanntes Netflix-Original. Hier steht das Leben in einem Frauengefängnis im Mittelpunkt der Handlung. Beide Serien wurden Welthits und veränderten die Unterhaltungsindustrie radikal.