Corona-Pandemie in Duisburg : Kliniken verschieben wieder Operationen - Bangen vor dem 11.11.

Die Intensivstation im Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Christoph Reichwein (CREI)

Duisburg In Duisburger Krankenhäusern liegen kurz vor dem Winter vermehrt Corona-Patienten auf den Stationen – auch viele Mitarbeiter sind infiziert. Der Anstieg geht offenbar auch auf einige Feste in der Stadt zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die steigende Zahl von Mitarbeitern in Isolation und Corona-Quarantäne stellt die Duisburger Krankenhäuser erneut vor große Herausforderungen. Zudem sollen sich akute Ausfälle auf Grund von Betreuungsquarantäne des Personals häufen – also Fälle, in denen etwa Eltern nicht zur Arbeit gehen können, weil ihre Kinder mit einer Corona-Infektion zuhause sind. Das ist das Ergebnis einer Abfrage der Kliniken durch unsere Redaktion.

Ab Oktober stieg demnach auch die Zahl der Corona-Patienten rapide an. In vielen Fällen ging es aber nicht um eine akute Erkrankung, die Infektion wurde oft erst bei der Aufnahme ins Krankenhaus festgestellt. Viele der Patienten mussten wegen anderer Diagnosen in stationäre Behandlung. Zuletzt zählten die Kliniken in Duisburg insgesamt 150 Patienten mit positivem Corona-Test. Mitte Oktober waren es noch 112.

Auffallend hoch ist damit die Quote der symptomfreien Covid-Patienten, die ja bekanntlich trotzdem ansteckend sein können. Die Krankenhäuser sprechen bisher von keinen größeren Einschränkungen. Bis dato konnte die Notfallbehandlung in den Häusern noch immer sichergestellt werden. Elektive Eingriffe, also Operationen, die zeitlich frei wählbar sind, werden jedoch bereits teilweise wieder verschoben.

Im Sommer war die Situation noch relativ entspannt. So sei die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ungefähr gleichbleibend gewesen. Nur 30 der Corona-Patienten dort hatten einen schweren Verläufe. Eine Sprecherin des Johanniter-Krankenhauses in Rheinhausen sieht die steigenden Zahlen auch bedingt durch die jüngsten Oktoberfeste und blickt daher mit Sorge auf den 11. November, den Start der Karnevalssaison.

Dass es für Fluggäste nicht nötig sei, eine Maske zu tragen, sei für die Belegschaft eine Zumutung und stünde in keinem Verhältnis zu acht Stunden Masken tragen bei teilweiser Schwerstarbeit, heißt es in Rheinhausen. Zudem stellt sich die Sprecherin die Frage, wer noch in fünf bis zwanzig Jahren in der Branche arbeiten soll, sollten sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern. Die Probleme durch die Pandemie und dazu noch die steigenden Energiekosten würden den Krankenhäusern generell zu schaffen machen. Hier müssten schnellstens politische Zugeständnisse für die Häuser gemacht werden.

Mit Blick auf den Winter gelten in den Duisburger Krankenhäusern nach wie vor Corona-Regeln. So müssen Besucher einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test, der nicht älter als 24 beziehungsweise 48 Stunden ist, vorzeigen. In der Regel gibt es Schnelltestzentren auf oder in der Nähe des jeweiligen Krankenhausgeländes.