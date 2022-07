Neue Polizei-Software : Datenschützer haben Bedenken bei „Datenkrake“ VeRA

Das Logo vom bayerischen Landeskriminalamt ist an der Tür zu einem Serverraum in einem Rechenzentrum der Behörde zu sehen (Archiv/Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Bislang ist es für Rechercheure im Polizeidienst oft mühsam, verschiedene Datensysteme in einem Kriminalfall zu verbinden. Mit einer neuen Software soll das deutlich besser werden. Datenschützer sind allerdings alarmiert.

Ein Name, ein Klick, ein Netzwerk: Ermitteln Experten des Landeskriminalamts in Bayern wegen einer schweren Straftat, sollen sie künftig in wenigen Sekunden alles finden, was der Polizei über den Verdächtigen bisher bekannt ist. Autounfälle, Adresse, Eltern, frühere Straftaten: Das Verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem (VeRA) soll alle Daten der Polizei durchsuchen und Verbindungen als Netzwerk anzeigen. Bisher müssen die Ermittler das wegen verschiedener Datenformate teils mit Drucker, Papier, Nadel und Faden selbst anfertigen. Dabei vergeht wertvolle Zeit.