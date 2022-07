Quiz : Alt, Kölsch, Pils, Weizen oder Craft Beer – Welcher Biertyp sind Sie?

Interaktiv Düsseldorf Bier ist das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen. Doch auch Bier ist nicht gleich Bier und jeder mag es unterschiedlich. Welcher Biertyp sind Sie? Machen Sie den Test.

Laut Statista hat der Durchschnittsdeutsche 2021 knapp 92 Liter Bier pro Jahr getrunken. Das sind ein kleines Glas 0,2 l pro Tag. Tatsächlich hat sich während der Corona-Krise der Bierkonsum der Deutschen verringert, mussten sie doch auf Besuche in Kneipen, bei Kulturveranstaltungen oder die ein oder andere Party verzichten. Doch trotz der Reduzierung des Bierkonsums entstehen immer wieder neue kleine Brauereien, die sich an verschiedenen Kreationen versuchen. So ist der Craft Bier Trend entstanden. Das wird meist in kleinen, regionalen Brauereien gebraut und besteht aus speziellen Hopfen- oder Malzsorten, legt mehr Wert auf Verpackung und Design und soll einfach anders aussehen und schmecken als das normale Bier. Doch auch Craft-Bier-Produzenten müssen sich an das deutsche Reinheitsgebot halten, sodass zu außergewöhnliche Kreationen nicht erlaubt sind.