Strengere Verhaltensregeln : Neuer Kodex für CDU-Abgeordnete in NRW nach Masken-Deals

Düsseldorf Auch die CDU in Nordrhein-Westfalen will Konsequenzen aus der Affäre um Provisionen bei Maskengeschäften zweier Unionspolitiker ziehen. Ein Compliance-Beauftragter soll die Einhaltung des neuen Verhaltenskodex sicherstellen.

„Integrität und Anstand, wie sie Armin Laschet zu Recht für alle CDU-Bundestagsabgeordnete einfordert, sind unverzichtbare Voraussetzung auch für die Tätigkeit als Abgeordneter hier in Nordrhein-Westfalen“, sagte CDU-Landesfraktionschef Bodo Löttgen am Dienstag in Düsseldorf. Daher habe man beschlossen, „ein eigenes Regelwerk für die CDU-Abgeordneten in Nordrhein-Westfalen einzuführen.“