Corona in Deutschland : RKI registriert 4252 Neuinfektionen und 255 neue Todesfälle

Berlin Binnen eines Tages wurden in Deutschland 4252 neue Corona-Infektion registriert sowie 255 weitere Todesfälle. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sanl leicht auf 67,5.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Vor vier Wochen, am 9. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 72,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.