Nach Korruptionsaffäre um Masken : Bundestagsabgeordneter Nüßlein aus CSU ausgetreten

München Nachdem CDU-Politiker Nikolas Löbel bereits Konsequenzen aus der Maskenaffäre gezogen hat, wächst nun auch der Druck auf CSU-Mann Georg Nüßlein. Dieser trat nun aus der Partei aus.

Der im Zusammenhang mit Maskengeschäften unter Korruptionsverdacht stehende Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ist aus der CSU ausgetreten. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte am Montag in München, das Präsidium der Christsozialen "nimmt die Entscheidung zur Kenntnis, seine Mitgliedschaft in der CSU zu beenden". Blume forderte von Nüßlein, auch sein Bundestagsmandat niederzulegen und Wiedergutmachung zu betreiben.