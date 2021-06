Pandemie weltweit : G7 will eine Milliarde Corona-Impfdosen an andere Länder spenden

G7 will eine Milliarde Corona-Impfdosen an andere Länder spenden

Polizisten stehen am Donnerstag Wache vor dem Medienbereich für den G7-Gipfel in Cornwall. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Carbis Bay Die Pandemie kennt keine Grenzen, aber der Corona-Impfstoff ist bislang ungleich in der Welt verteilt. Nach entsprechender Kritik reagieren nun die G7-Staaten: Sie wollen ärmeren Ländern unter die Arme greifen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die G7-Staaten mindestens eine Milliarde Impfdosen für andere Länder zur Verfügung stellen. Dazu sollen sowohl bereits hergestellte Impfdosen verteilt als auch die Herstellung weiterer finanziert werden, teilte die britische Regierung in der Nacht zum Freitag mit. Die Staats- und Regierungschefs wollen demnach auch einen Plan ausarbeiten, um die Impfstoffproduktion auszuweiten. Großbritannien hat in diesem Jahr den Vorsitz in der Gruppe sieben führender Industriestaaten inne, die sich von Freitag bis Sonntag im südwestenglischen Cornwall treffen.