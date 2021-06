Unterstützung in der Corona-Pandemie : USA kaufen 500 Millionen Biontech/Pfizer-Impfdosen für andere Länder

Mehrere Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs werden den Impflingen in einer Covid-19-Impfklinik im PeaceHealth St. Joseph Medical Center in Bellingham, USA, gebracht. Foto: dpa/Elaine Thompson

Washington Medienberichten zufolge plant die USA, Hunderte Millionen Biontech-Impfdosen zu kaufen. Damit wolle die Regierung in Washington ärmeren Ländern aushelfen.

Die US-Regierung will einem Insider zufolge 500 Millionen Impfdosen von Pfizer kaufen und über das Covax-Programm an ärmere Staaten spenden. Geplant sei der Kauf von 200 Millionen Dosen in diesem und 300 Millionen im kommenden Jahr, sagt die mit dem Vorgang vertraute Person. Das Weiße Haus habe sich entsprechend mit den Pharmakonzernen Pfizer und Biontech geeinigt, berichtete am Mittwoch unter anderem die „Washington Post“ unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen.

Präsident Joe Biden könne den Plan am Donnerstag ankündigen. Zuvor berichtete die "Washington Post" davon. Die Aktie von Pfizer – Partner des deutschen Unternehmens Biontech – legte im Verlauf an der Wall Street zunächst zwei Prozent zu.Laut „New York Times“ sollen die Impfdosen im Laufe der kommenden zwei Jahre an etwa 100 Länder verteilt werden.

Die Entscheidung über den Impfstoff-Kauf werde US-Präsident Joe Biden auf dem am Freitag beginnenden G7-Gipfel in Großbritannien verkünden, berichteten die „Washington Post“ und die „New York Times“ am Mittwoch. Biden trifft in Kürze zu seiner ersten Auslandsreise in Europa ein.

Die Impfkampagnen gehen in den einzelnen Ländern der Welt im Vergleich in höchst unterschiedlichem Tempo voran. In den USA haben bereits mehr als 171,7 Millionen der rund 330 Millionen Einwohner mindestens eine Impfdosis erhalten. Mehr als 140,4 Millionen Menschen sind voll geimpft.

Die US-Regierung hat bislang zugesagt, bis Ende Juni 80 Millionen Impfstoffdosen mit anderen Staaten zu teilen. Vergangene Woche hatte das Weiße Haus Details zur Verteilung der ersten 25 Millionen Dosen veröffentlicht. Mindestens 75 Prozent davon, knapp 19 Millionen Dosen, sollen demnach über das Impfprogramm Covax vergeben werden. Die verbleibendenden rund 25 Prozent, etwa 6 Millionen Dosen, will die US-Regierung direkt an Länder abgeben: etwa an die Nachbarländer Kanada und Mexiko sowie Indien und Südkorea.

(c-st/AFP/Reuters/dpa)