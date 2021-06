Kinderärzte wollen Eltern beraten : Stiko empfiehlt Impfung nur für vorerkrankte Kinder

Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung vorgelegt. Sie rät zur Impfung mit Biontech für vorerkrankte Kinder ab 12 Jahren. Die Kinderärzte begrüßen den Beschluss, zumal sie allen Jugendlichen ein Angebot machen dürfen.

Von Antje Höning

Düsseldorf Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt wie erwartet eine Corona-Impfung mit Biontech nur für Jugendliche mit Vorerkrankungen wie Adipositas oder chronischer Niereninsuffizienz. Der Einsatz bei Zwölf- bis 17-Jährigen ohne Vorerkrankung werde nicht allgemein empfohlen, sei aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz möglich, heißt es. Am Donnerstag legten die Stiko-Experten ihre lang erwartete Empfehlung vor.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugend­ärzte (BVKJ) will nun freiwillige Impfungen anbieten: „Die Empfehlung ist eine gute Basis für einen verantwortungsbewussten Umgang von uns Kinder- und Jugendärzten mit der freiwilligen Impfung nun auch in dieser Altersgruppe. Gemeinsam mit unseren Patienten und ihren Eltern werden wir nach umfassender Beratung und Aufklärung in unseren Praxen die Impfentscheidungen treffen“, sagte BVKJ-Chef Thomas Fischbach.

Für Kinder mit diesen Vorerkrankungen empfehlen die Stiko-Experten eine Corona-Impfung: Fettleibigkeit, Immundefizienz oder Immunsuppression, Zyanose (Blausucht), Herzinsuffizienz, pulmonale Hypertonie, chronische Lungenerkrankung, chronische Niereninsuffizienz, chronische neurologische Erkrankungen, Krebserkrankung, Down-Syndrom, syndromale Erkrankungen. Zudem empfiehlt die Stiko eine Impfung, wenn Kinder mit Menschen zusammenleben, die nicht geimpft oder geschützt werden können wie Transplantierte.

Eine generelle Empfehlung sprach die Stiko nicht aus und verwies darauf, dass es in der Altersgruppe nur wenige Todesfälle gebe: So müssten 100.000 Kinder im Alter zwischen 12 und 17 geimpft werden, um einen einzigen Covid-19-bedingten Todesfall in dieser Altersgruppe zu verhindern. Das ist aus Sicht der Stiko zu wenig, um eine allgemeine Impfempfehlung auszusprechen. Sie betonte, der Impfstoff sei wirksam bei Kindern. Die Datenlage sei aber dünn, um genug über Nebenwirkungen zu wissen.

Gleichwohl können auch Kinder von Corona schwer betroffen sein, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unlängst klar gemacht hatte: In der Altersgruppe seien in Deutschland 180.000 Kinder an Corona erkrankt, davon seien 18.000 im Krankenhaus gewesen, 18 von ihnen auf einer Intensivstation. Der Biontech-Impfstoff ist für alle Jugendlichen ab 12 Jahren durch die Europäische Arzneimittelagentur zugelassen.