Nach Ministerpräsidentenkonferenz : Merkel sieht Corona-Impfwettlauf mit Delta-Variante

Berlin Die Corona-Zahlen in Deutschland entwickeln sich nach Worten von Kanzlerin Merkel erfreulich. Vorsicht sei dennoch weiterhin geboten, gerade wegen der Delta-Variante des Virus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet die Entwicklung der Corona-Fallzahlen als extrem erfreulich. „Wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben.“ Allerdings sei Corona damit nicht verschwunden, wie das wieder exponentielle Wachstum in Großbritannien wegen der Delta-Virusvariante zeige. Auf die Ausbreitung der zuerst in Indien festgestellten Virus-Variante müsse man achten.

Diese mache bisher 2,5 Prozent der Positivfälle aus, sagt Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. „Das, was uns Sorge macht ist die sogenannte Delta-Variante, die sich in Großbritannien wieder sehr stark ausbreitet“, so die Bundeskanzlerin. Jeder Tag, in dem es eine geringe Nachweisbarkeit der Variante gebe, sei ein guter Tag. Aber wichtig seien nun weitere Fortschritte beim Impfen. „Wir sind im Grund in einem Wettlauf mit dem Impfen“, sagte Merkel.