Ergebnis nach 15 Minuten : Roche will noch im September Corona-Schnelltest auf den Markt bringen

Roche will noch im September Corona-Schnelltest auf den Markt bringen

Basel Der schweizerische Pharmakonzern Roche will noch in diesem Monat einen Corona-Antigen-Schnelltest herausbringen. Mit diesem soll laut des Unternehmens das Testergebnis innerhalb von 15 Minuten feststehen.

Der Test soll laut den Angaben Ende September zunächst in Europa (Länder mit CE-Kennzeichnung) lanciert werden. Es sei aber geplant, auch in den USA bei der zuständigen Behörde FDA eine schnelle Zulassung (Emergency Use Authorisation) zu beantragen.