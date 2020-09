Gelder in Milliardenhöhe : Ein Viertel der bundesweiten Corona-Soforthilfen gingen nach NRW

Gelder in Milliardenhöhe

Berlin Insgesamt wurden bis zum 31. Juli bundesweit 13,4 Milliarden Euro als Soforthilfen ausgezahlt. Unternehmen und Selbstständige in NRW haben im Ländervergleich das meiste davon bekommen.

Kleine Unternehmen und Soloselbstständige in Nordrhein-Westfalen haben bis Ende Juli Corona-Soforthilfen des Bundes in Höhe von rund 3,7 Milliarden Euro erhalten. Das geht aus einem der Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, der dem Haushaltsausschuss des Bundestages übermittelt wurde. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Antragssteller in NRW erhielten damit gut ein Viertel der bundesweit ausgezahlten Gelder.