Gegen die Coronavirus-Ausbreitung : Apple und Google bauen Corona-Warntechnik in Betriebssysteme ein

Cupertino/Mountain View Die Technologie soll helfen, die Coronavirus-Ausbreitung zu stoppen. Dabei sollen Apple- und Google-Nutzer mit einem neuen Betriebssystem gewarnt werden, wenn sie sich neben einer infizierten Person aufgehalten haben.

Apple und Google geben Regierungen die Möglichkeit, eine Corona-Warn-Infrastruktur auf Smartphones auch ohne eine gesonderte App aufzusetzen. Google integriert dafür die nötige Funktionalität direkt in das Betriebssystem Android, Apple in die Version 13.7 des iOS-Systems seiner iPhones. Die Nutzer werden gefragt, ob sie an der Nachverfolgung teilnehmen wollen. Bestehende Corona-Warn-Apps werden weiterhin funktionieren, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.