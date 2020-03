Alexander Gerst gibt Quarantäne-Tipps : Astronauten raten in Zeiten von Isolation zum Befolgen von Ritualen

Köln Im Weltall verbringen die Astronauten die meiste Zeit isoliert auf der Raumstation. Das sei der aktuellen Isolation vieler Menschen gar nicht so unähnlich, sagt der ehemalige Austronaut Thomas Reiter. Alexander Gerst empfiehlt einen strukturierten Alltag.

In der Corona-Krise raten Astronauten den Menschen in häuslicher Isolation oder im Homeoffice dazu, ihren Alltag zu strukturieren und bestimmten Ritualen zu folgen. Die „Balance zwischen Arbeit und Privatleben“ sei wichtig – auch für Menschen in Quarantäne, sagte der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst am Donnerstag in einer im Internet übertragenen Talkrunde der Europäischen Weltraumagentur ESA.

Der frühere deutsche Astronaut Thomas Reiter sagte in der ESA-Talkrunde, die Situation von Menschen in Quarantäne sei „gar nicht unähnlich dem, was die Astronautinnen und Astronauten an der Bord der ISS für viele Monate erleben müssen“ – wobei er hoffe, dass die gegenwärtige Situation in der Corona-Krise nicht so lange andauern werde.