Corona im Kreis Viersen : Weitere Infizierte in Seniorenheim

Niederkrüchten Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen steigt weiter. Auch in dem Niederkrüchtener Seniorenheim, in dem ein Infizierter vergangene Woche gestorben war, wurden weitere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet.

Im betroffenen Seniorenheim in Niederkrüchten gibt es weitere Erkrankungen. Zurzeit gibt es dort 18 Bewohner mit einem positiven Abstrich. Außerdem wurde das Virus bei acht Mitarbeitern nachgewiesen. Ein infizierter Bewohner war in der vergangenen Woche gestorben. Weitere Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. Alle Mitarbeiter und Bewohner wurden inzwischen getestet. Acht Testergebnisse stehen noch aus. Die Infizierten wohnen auf allen Etagen des Heims. Es wird trotzdem angestrebt, sie von den Mitbewohnern zu isolieren.

Die Übersicht über die Gemeinden: In Niederkrüchten gibt es 45 Fälle, in Willich 40, in Viersen 35, in Tönisvorst 27, in Kempen 25, in Nettetal 22, in Grefrath 15, in Schwalmtal acht und in Brüggen vier. Ohne Ortsangabe: sechs Fälle.