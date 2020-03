Gemeinsame Erklärung : G20 investieren in Corona-Krise zusammen fünf Billionen Dollar in Weltwirtschaft

G20 investieren in Corona-Krise zusammen fünf Billionen Dollar in Weltwirtschaft

Salman bin Abdelasis al-Saud, König von Saudi-Arabien, nimmt in Riad an einem Video-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) teil. Foto: dpa/-

Riad In einer Videokonferenz einigten sich die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer auf den Umgang mit der Corona-Krise. Gemeinsam wollen sie fünf Billionen Dollar in die Weltwirtschaft investieren.

Die G20-Staaten investieren in der Coronavirus-Krise zusammen fünf Billionen Dollar (gut 4,5 Billionen Euro) in die Weltwirtschaft. Es gehe darum, „Vertrauen wiederherzustellen, finanzielle Stabilität zu bewahren, Wachstum neu zu beleben und gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, erklärten die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am Donnerstag nach einer Videokonferenz. In einer gemeinsamen Erklärung bekannten sie sich dazu, der gemeinsamen Bedrohung durch die Pandemie „geeint entgegenzutreten“.