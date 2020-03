Pandemie-Entwicklung weiter ungewiss : Karliczek zurückhaltend zu Debatte über „Exit-Strategie“

Berlin Wann die derzeitigen Maßnahmen in der Corona-Krise wieder gelockert werden können, steht noch nicht fest. In Berlin äußerten sich die Bundesforschungsministerin und Experten, darunter der Virologe Christian Drosten, zu der Debatte um eine „Exit-Strategie“.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sowie Experten der Berliner Charité haben sich zurückhaltend zu der Diskussion um eine baldige Lockerung der Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens wegen der Corona-Krise geäußert. Natürlich werde die Frage erörtert, „wie kommen wir wieder in einen normalen Zustand in Deutschland zurück“, sagte Karliczek am Donnerstag in Berlin. Diese Entscheidungen müssten aber auf „einer soliden Grundlage“ getroffen werden.