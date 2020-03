Reitbetriebe in der Corona-Krise : Ross und Reiter leiden unter Stallpflicht

Langenfeld Die Corona-Krise macht den heimischen Reitbetrieben zu schaffen. Bekommen die Pferde noch genug Bewegung?

Da auch alle Zusammenkünfte in Sportvereinen verboten sind, findet in den Reitbetrieben jetzt kein Gruppenunterricht mehr statt. Stallbesitzerin Andrea Schnitzler ist in doppelter Hinsicht betroffen. Sie musste nicht nur den Schulbetrieb einstellen und alle Ferienkurse absagen, auch eine andere wichtige Einnahmequelle, das Verleihen von Pferden für Schützenfeste, ist jetzt versiegt. „Bis in den Juni ist alles abgesagt“, sagt sie. Da sich nach den FN-Empfehlungen bis zu vier Reiter in ihrer Halle an der Hitdorfer Straße aufhalten dürfen, erteilt sie nur noch Einzelunterricht. Sie hätte auch große Probleme, die vom Tierschutzgesetz geforderte minimale Bewegung ihrer jetzt gezwungenermaßen außer Dienst gestellten 20 Schulpferde zu gewährleisten, wenn es für die meisten nicht eine Reitbeteiligung gäbe. Für die Pferdebesitzer, die bei ihr eine Box gemietet haben, hat sie eine WhatsApp-Gruppe gegründet, über die diese sich für die jeweils zweistündigen Zeitfenster eintragen können, um sicherzustellen, dass möglichst wenige Personen gleichzeitig im Stall sind.