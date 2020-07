Biotech-Firma Moderna : Corona-Impfstoff-Entwickler geht in die letzte Testphase - aber die dauert lange

Washington Die US-Biotechfirma Moderna ist zuversichtlich: Trotz Nebenwirkungen will sie klinische Tests für einen möglichen Corona-Impfstoff starten. Allerdings wird die Forschung noch zwei Jahre dauern.

Das US-Biotech-Unternehmen Moderna will schon in knapp zwei Wochen mit der letzten Phase seiner klinischen Tests für einen möglichen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus beginnen. Am 27. Juli sollen diese Tests mit 30.000 Teilnehmern in den USA starten, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Die Forschungen von Moderna zu dem Impfstoff sollen den Angaben zufolge aber noch bis Ende Oktober 2022 dauern.