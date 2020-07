Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung : Vier mal so viel Homeoffice seit Corona-Krise

Wiesbaden In der Corona-Krise hat sich in Deutschland die Nutzung von Homeoffice einer neuen Studie zufolge vervierfacht. Dieser Trend soll bleiben - doch das Recht auf Homeoffice dürfe nicht zur Pflicht werden.

2018 gaben 5,3 Prozent der Beschäftigten in Deutschland an, mindestens die Hälfte der Arbeitstage Zuhause zu arbeiten, heißt es in der am Dienstag in Wiesbaden vorgestellten repräsentativen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB). Im April arbeiteten 23 Prozent der Beschäftigten überwiegend im Homeoffice.

In der Zeit des „Lockdowns“ hätten viele Unternehmer und Beschäftigte die Gelegenheit ergriffen, das Homeoffice als neues Arbeitsmodell kennenzulernen, während dies vor der Corona-Pandemie ein „Phänomen einer Minderheit“ gewesen sei, so Institutsdirektor Norbert Schneider. Er geht von einer „dauerhaften Veränderung“ bei der Erwerbsarbeit aus. „Der Prozess scheint irreversibel zu sein“, sagte er in einer Online-Pressekonferenz.

Die Erfahrungen des Lockdowns würden „langfristig zu einer neuen Balance von An- und Abwesenheit am Arbeitsplatz führen“. Ein oder zwei Tage Homeoffice pro Woche seien „gut handhabbar“. Zu viel Homeoffice berge hingegen die Gefahr einer „Entgrenzung von Arbeit und Privatleben“. Das Recht auf Homeoffice dürfe nicht zur Pflicht werden, betonte Schneider.

Zudem ergab die Studie, dass 3,4 Millionen Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, die meisten davon im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Dabei zeige sich aber ein deutlicher Unterschied bei den Geschlechtern: Mehr als die Hälfte aller erwerbstätigen Mütter übe eine systemrelevante Tätigkeit aus, bei den Vätern sei es knapp ein Drittel.

Über ein Drittel der Mütter in systemrelevanten Berufen verdiene weniger als 1.100 Euro netto monatlich. „Es ist bemerkenswert, dass Menschen in vielen systemrelevanten Berufen relativ wenig verdienen. Und davon sind Frauen in besonderer Weise betroffen“, so Inga Laß vom BiB.

Eine weitere Erkenntnis: „Viele Väter engagieren sich deutlich stärker in der Familienarbeit als vor der Corona-Krise“, so Martin Bujard vom BiB. Eine pauschale „Re-Traditionalisierung in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung“ lässt sich empirisch demnach nicht bestätigen. Der Titel der Studie lautet: „Eltern während der Corona-Krise - Zur Improvisation gezwungen.“

