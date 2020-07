Luisa Neubauer von „Fridays for Future“ : Klimaschutz der EU und ein Hauch Shakespeare-Tragödie

Berlin Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer appelliert an Bndeskanzlerin Angela Merkel, während der EU-Ratspräsidentschaft eine Schwächung des Klimaschutzes wegen der Corona-Krise zu verhindern. Was genau sie fordert.

Die Aktivistin der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ misst Merkel eine „großartige Verantwortung“ zu. Europa wolle klimaneutral werden. Aber es gebe massive Kräfte – mit EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) auch aus Merkels Union –, „die gegen den nötigen Tiefenumbau der Wirtschaft zum Schutz des Klimas und erhöhte Klimaziele und Umweltauflagen ankämpfen“. Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei hatte erklärt, die Industrie müsse stabilisiert werden, bevor sie in eine klimaneutrale Zukunft geführt werde. Der „Green Deal“ der EU-Kommission könne in der Corona-Krise nicht umgesetzt werden, als wäre nichts geschehen.

Merkels Prioritätenliste lautete in ihrer Rede vor den Europaabgeordneten in Brüssel in der vorigen Woche so: „Mir sind fünf Themen in dieser Zeit besonders wichtig: unsere Grundrechte, der Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt.“ Der Klimaschutz an dritter Stelle. Sie betonte: „Die höchste Priorität der deutschen Ratspräsidentschaft ist es, dass Europa geeint und gestärkt aus der Krise kommt.“ Den „grünen Deal“ nannte Merkel eine „wichtige Leitlinie.“