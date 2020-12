Lieferung, Hotline, Mutation : Wann kommt der erste Impfstoff nach NRW?

Biontech-Gründer Ugur Sahin (Archiv). Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Deutschland erwartet 150.000 Impfdosen am zweiten Weihnachtstag. Biontech baut die Produktion aus und ist zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die Mutation aus Großbritannien hilft. Krankenkassen bieten Hotlines an.

Am Montag hat Biontech die Zulassung erhalten, am 26. Samstag soll der erste Impfstoff in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen ausgeliefert werden. Bundesweit werden dann gut 150.000 Dosen erwartet. NRW soll laut Gesundheitsministerium zunächst 9750 Impfdosen erhalten. Der Impfstoff geht in die 25 gut geschützten Verteilzentren in Deutschland und werden von dort in die regionalen Impfzentren weiter verteilt.

Wann wird mit den Impfungen begonnen? Am 27. Dezember soll dann mit den Impfungen begonnen werden: Als erstes werden Alten- und Pflegeheime von mobilen Impfteams aufgesucht. Später können sich dann Berechtigte der ersten Gruppe („höchste Priorität“) telefonisch für einen Termin in einem der 53 Impfzentren im Land anmelden. Hierzu zählen insbesondere über 80-Jährige.

Was ist mit Pflegebedürftigen? Noch offen ist, was mit Pflegebedürftigen passiert, die nicht in einem Heim wohnen, aber andererseits auch nicht mobil genug sind, um ein Impfzentrum aufzusuchen. Die Eigenschaften des Biontech-Impfstoffes, der auf minus 70 Grad gekühlt werden muss, ließen es nicht zu, dass Ärzte von Haus zu Haus gingen, um das Vakzin zu verabreichen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Deutschlandfunk.

Wie viel kann Biontech liefern? Die Mainzer Firma Biontech, die als erstes eine Zulassung für die Europäische Union erhalten hat, geht davon aus, dass sie bis Jahresende 12,5 Millionen Impfdosen in die EU liefern kann. Da jeder zweimal geimpft werden muss, reicht dies für gut sechs Millionen Menschen. Bis Jahresende sollen allein 1,3 Millionen Dosen nach Deutschland gehen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Twitter erklärte. Im Januar sollen jede Woche 670.000 Dosen folgen.

Kann Biontech die Produktion ausweiten? Ja. Biontech hat schon vor der Zulassung mit der Produktion begonnen und kann deshalb so rasch mit der Auslieferung starten. Zugleich versucht das Mainzer Unternehmen, seine Produktion auszuweiten. Es hat im Herbst eine Anlage des Schweizer Konzerns Novartis in Marburg übernommen, die nun umgerüstet ist. Diese Anlage soll nun bereits im Februar die Produktion aufnehmen, teilte Biontech am Dienstag mit.

Wo können sich Bürger informieren? Die Terminvergabe für die Impfzentren erfolgt in NRW später über die Nummer 116117. Noch aber ist der Startschuss nicht gefallen. Mehrere Krankenkassen haben aber Hotlines eingerichtet, bei denen sich Bürger informieren können. Die Barmer bietet Informationen rund um die Uhr unter 0800 -8484111 an. „Dabei geht es nicht nur darum, wer wann und wo geimpft wird. Sondern auch darum, wie sicher die Impfung ist oder wer die Kosten übernimmt“, sagte Heiner Beckmann, Landes-Chef der Barmer. Auch die AOK bietet Hilfe an. „Unter der kostenfreien bundesweiten Servicenummer 0800 0 326 300 informiert ein 55-köpfiges Team aus Ärzten und medizinisch ausgebildetem Fachpersonal rund um die Uhr zur Corona-Impfung“, erklärte die AOK.