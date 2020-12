Pandemie in NRW : Klinikpersonal mit Kontakt zu Corona-Patienten soll bald geimpft werden

Krankenhaus-Mitarbeiter gehen über einen Flur (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Emsdetten Die Impfungen von Krankenhausbeschäftigten, die in Nordrhein-Westfalen Covid-19-Patienten versorgen, sollen offenbar in Kürze beginnen.

Am Montag wolle man im Ministerium darüber reden, „dass wir auch den Krankenhäusern ein Angebot machen wollen, dass das Personal, das direkt mit Covid-Patienten zusammenarbeitet, auch sehr prioritär jetzt zeitgleich geimpft wird“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Sonntag in Emsdetten.

Dies werde natürlich die Zahl der Impfdosen für die Altenheime ein bisschen verkleinern. Er glaube aber, „dass wir hier auch ein Zeichen setzen müssen“. Laumann besuchte in Emsdetten ein Altenheim, in dem am Sonntag die ersten 90 Bewohner geimpft wurden.

Laumann sprach in dem Zusammenhang von „hohen Infektionszahlen“. „Wir haben heute 1200 Leute in Nordrhein-Westfalen, die mit Covid auf den Intensivstationen liegen.“ Unsere Krankenschwestern und Ärztinnen und Ärzte dürften nicht krank werden und nicht in Quarantäne müssen. „Ich gehe davon aus, dass wir noch einige Wochen sehr hohe Infektionszahlen haben werden“, so Laumann weiter.

