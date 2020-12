Kostenpflichtiger Inhalt: Zulassung von Corona-Impfstoff : Meilenstein auf dem langen Weg zur Freiheit

Impfstoff von Biontech. Foto: dpa/Ariel Schalit

Meinung Düsseldorf Die schlechte Nachricht der Virus-Mutation in London überdeckt, wie wichtig die Freigabe des Impfstoffes in der EU ist. Nun kann es los gehen. Das Gemäkel von FDP und Grünen an der Verordnung ist dagegen Wichtigtuerei.