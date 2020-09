Rund 7000 Corona-Neuinfektionen : Frankreich weist sieben neue Risikogebiete aus

Paris In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen erneut an. Sieben weitere Regionen wurden nun zu Risikogebieten erklärt. Weil sich das Virus rasant ausbreitet gelten die französischen Verwaltungsbezirke als „rote Zonen“.

Frankreich hat am Sonntag sieben neue Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Verwaltungsbezirke als "rote Zonen", wo das Virus "aktiv zirkuliert". Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen.

Frankreich ist mit mehr als 30.700 Todesopfern eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas und hat bereits seit einiger Zeit mit einem starken Anstieg der Infektionszahlen zu kämpfen. Am Sonntagabend meldeten die Gesundheitsbehörden gut 7000 Neuinfektionen. Am Freitag und Samstag waren Rekordwerte von jeweils fast 9000 neuen Fällen gemeldet worden.