Für Corona-Impfstoff : Curevac erhält 252 Millionen Euro Förderung vom Bund

Berlin Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac erhält vom Bund bis zu 252 Millionen Euro für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Mit dem Geld solle auch die Produktion weiter ausgebaut werden.

Das teilte Curevac am Freitag mit. Die Zahlung sei an bestimmte Meilensteine gebunden. In diesem Jahr könnten demnach bis zu 103 Millionen Euro fließen, 2021 bis zu 149 Millionen Euro. Die Bundesregierung sichert sich damit einen Anteil an der Produktion. Der Bund war bereits im Juni mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen und hatte sich damit einen Anteil an dem Unternehmen gesichert. Auch das Geld damals war dazu gedacht, die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu beschleunigen.