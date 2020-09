Appell von Minister Spahn : Bürger sollen Herbstferien und Weihnachten in Deutschland verbringen

Berlin Gesundheitsminister Spahn hat die Bürger angesichts der Pandemie eindringlich aufgerufen, Herbstferien und Weihnachtsurlaub in Deutschland zu verbringen. Dies würde die Lage für alle einfacher machen.

Man habe beim Winterurlaub in Ischgl und im Sommerurlaub gesehen, dass „zumindest bestimmte Arten von Reisen und Urlaub Risiken mit sich bringen und Infektionen mit zurück nach Deutschland bringen, sagte Spahn am Samstag in Berlin. „Das haben wir mit großem Aufwand, aber jetzt für diese Reiserückkehrer-Situation gut in den Griff bekommen.“