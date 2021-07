Corona in Afrika : Impf-Beauftragter enttäuscht über ausbleibende Impfstoff-Lieferungen

Corona in Afrika

In Afrika bleibt der Impfstoff Mangelware. Nur sehr wenige Menschen sind vollständig geimpft. Foto: dpa/Themba Hadebe

Nairobi Nur ein Prozent der 1,3 Milliarden Bewohner Afrikas sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Und die Aussicht, dass diese Zahl rasch steigt, ist gering. Dabei steckt Afrika mitten in einer neuen Corona-Welle.

Die Afrikanische Union fühlt sich von Europa bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen im Stich gelassen. „Nicht eine Dosis, nicht eine Ampulle hat eine europäische Fabrik in Richtung Afrika verlassen“, sagte der AU-Sondergesandte für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen, Strive Masiyiwa, am Donnerstag. Nach Zusagen der europäischen Staaten für Impfstoff-Spenden seien schlicht keine Lieferungen erfolgt.

Hätten die Staats- und Regierungschefs Afrikas im vergangenen Dezember gewusst, dass es so kommen würde, hätten sie möglicherweise andere Entscheidungen getroffen und sich nicht auf solche Zusagen verlassen. Viele wohlhabende Staaten würden sich einfach zurücklehnen und sagen, die versprochenen Impfstoffe würden kommen, aber es passiere nichts. „Wir als Afrikaner sind enttäuscht.“

Masiyiwa äußerte sich auch enttäuscht über die Impfinitiative Covax, die eigentlich bei der Verteilung von Impfstoffen für Menschen in ärmeren Ländern helfen soll. Diese habe entscheidende Informationen nicht weitergegeben, unter anderem die, dass wichtige Spender ihre Zusagen nicht einhalten.

Nur ein Prozent der afrikanischen Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen sei vollständig geimpft, sagte der Leiter der Gesundheitsbehörde Africa CDC, John Nkengasong. Und gerade jetzt greife das Virus wieder aggressiv um sich. Mehrere Länder melden überfüllte Krankenhäuser, fehlenden Sauerstoff und eine zunehmend kritische Lage vor allem in ländlichen Gebieten. „Wir sind sehr weit weg von unserem Ziel. Wir wollen nicht als Covid-Kontinent gesehen werden...Die Stadien (in Europa) sind voller junger Leute, die jubeln und sich umarmen, und wir in Afrika können das nicht tun.“