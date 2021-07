Urlaub im Sommer 2021 : Reisewarnung ab heute aufgehoben - und jetzt?

Ein Platz an der Sonne klingt verlockend, wie hier am thailändischen Strand in Phuket. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Meinung Düsseldorf Mehr als 80 Länder weltweit fallen ab dem 1. Juli offiziell von der Liste der Corona-Risikogebiete. Warum die Entscheidung des Auswärtigen Amtes falsche Signale sendet – und Urlaubern mehr schaden als nutzen könnte.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Eine Entwarnung ist immer auch mit Aufatmen verbunden – eigentlich. Dass die pauschale Reisewarnung für dutzende Länder vom Auswärtigen Amt ab sofort aufgehoben ist, klingt schließlich zunächst einmal nach Erleichterung: Passend zum anstehenden Ferienauftakt in Nordrhein-Westfalen (und vielen anderen Bundesländern) scheint es ja nun von oberster Stelle grünes Licht zu geben, für den lang ersehnten Sommerurlaub in der Ferne. Allzu viel Euphorie sollte man allerdings nicht aufkommen lassen.

Die Bundesregierung hatte bereits vor knapp drei Wochen entschieden, die Reisewarnung für alle Risikogebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) zum 1. Juli aufzuheben. Insofern ist die Änderung, die jetzt mehr als 80 Länder weltweit betrifft, keine akute Reaktion auf aktuelle Corona-Entwicklungen. Kurz gesagt: Was vor drei Wochen noch sinnvoll schien, kann heute schon überholt sein. Und ein bisschen ist das leider auch so.

Vor drei Wochen hatten sich Urlaubshungrige noch auf den Sommer an der Algarve gefreut – inzwischen hat die hoch ansteckende Delta-Variante nicht nur für die Abriegelung der Region Lissabon gesorgt, seit dem 29. Juni ist ganz Portugal auf der roten Liste der Virusvariantengebiete. Was dramatische Auswirkungen auf Portugalurlauber hatten, die ihre Reise am Wochenende angetreten sind und wegen der kurzfristigen Warnung zwei Tage später ausfliegen und ihren Urlaub abbrechen mussten.

Weil die Delta-Variante in verschiedenen Ländern bereits grassiert – wenn auch nur in einzelnen Städten oder Regionen – könnte sich das Szenario kurzerhand auch in Spanien, Italien, Österreich, Frankreich oder sonst wo wiederholen. Auch in fernen Ländern ist es denkbar – die ja nun von der Risikoliste fallen. Den Urlaub in der Südsee abbrechen zu müssen, ist womöglich um einiges aufwendiger und teurer, als aus dem Nachbarland in deutsche häusliche Quarantäne gezwungen zu werden – bitter ist es in allen Fällen.

Und Vorbeugen ist oft müßig: Das RKI veröffentlicht zwar Informationen, die ständig aktualisiert werden. Auf der Website kann jeder nachlesen, was das Auswärtige Amt zusammen mit dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium in Sachen Risikogebiete entschieden hat, quasi in Echtzeit. Es sind Länder gelistet, Daten, Maßnahmen, da ist die Rede von Virusvariantengebieten, Hochinzidenzgebieten und einfachen Risikogebieten. Wer blickt da noch durch? Und was nutzt ein Stand, der übermorgen schon wieder überholt ist?

All das widerspricht dem Prinzip Urlaubsplanung, bei dem normalerweise schon das Blättern in digitalen Reisekatalogen Vorfreude macht. Die meisten Menschen reisen nicht spontan. Die meisten Familien planen Urlaub mit Vorlauf, gerade für die Sommerferien. Das ist auch in diesem Sommer nicht geboten. Die Streichung der Risikoländer und die Aufhebung der pauschalen Warnung vor touristischen Auslandsreisen sollte jetzt nicht als Aufforderung missverstanden werden. Die Zeit der grenzenlosen Freiheit ist (noch) nicht gekommen.