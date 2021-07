Fortschritt der Impfkampagne : Lauterbach hält Auffrischung bei starker Delta-Ausbreitung für nötig

Exklusiv Düsseldorf Eine neue Studie macht Hoffnung, dass die Impfungen mit mRNA-Impfstoffen lange Zeit wirken. Doch Gesundheitsexperten sind skeptisch, dass die Wirksamkeit hoch genug bleibt. Sie schließen Auffrischungsimpfungen weiterhin nicht aus - und haben Forderungen an die Bundesregierung.

Neue Studiendaten aus den USA haben gezeigt, dass der Schutz durch eine Covid-19-Impfung lange anhält. Ein Forscherteam der Washington University School of Medicine konnte nachweisen, dass der Körper auch viele Monate nach einer Impfung mit dem Präparat von Biontech noch spezifische Antikörper gegen Sars-Cov-2 bildet. Die Studie hat die Hoffnung genährt, dass bei den mRNA-Impfstoffen keine regelmäßige Auffrischungsimpfung notwendig ist. Doch deutsche Gesundheitspolitiker verschiedener Parteien stellten in Frage, ob die Daten ausreichen, um Auffrischungsimpfungen generell auszuschließen.

So bestätigte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zwar, dass sich die Bildung von spezifischen Antikörpern auch viele Monate nach der Impfung noch feststellen ließe. Das spreche sehr dafür, dass die Impfstoffe lange wirken, so Lauterbach. „Die relevante Frage ist aber, ob sie lange gut genug wirken.“ Es sei gut möglich, dass die mRNA-Impfstoffe den „wichtigen Teil ihrer Wirksamkeit“ verlieren, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker. Somit könne die Studie nicht beantworten, ob und wann Auffrischungsimpfungen notwendig sein werden. „Es kann durchaus sein, dass in sechs Monaten diejenigen, die bereits zu Beginn dieses Jahres geimpft wurden, eine Auffrischung benötigen“, sagte Lauterbach. Die Impfwirkung lasse besonders bei Älteren und Vorerkrankten nach, also der Gruppe mit den höchsten Risiken. „Eine geringere Impfwirkung wäre hier nicht vertretbar“, so Lauterbach.