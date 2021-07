Heimarbeit nach der Pandemie : Fast zwei Drittel der Deutschen für Homeoffice-Option

Düsseldorf 65 Prozent der Deutschen haben sich in einer aktuellen Umfrage dafür ausgesprochen, das Recht auf Homeoffice für bestimmte Branchen auch nach der Pandemie beizubehalten beziehungsweise es wieder einzuführen. Die sogenannte Homeoffice-Pflicht ist am Mittwoch ausgelaufen.

Fast zwei Drittel der Deutschen sprechen sich laut einer Umfrage für eine weiterführende Homeoffice-Option in bestimmten Branchen aus. Unabhängig von der Pandemie solle das Recht auf Homeoffice aus Sicht von 65 Prozent der Befragten in geeigneten Branchen aufrechterhalten bleiben, hieß es nach Angaben des Umfrageinstituts YouGov am Donnerstag. YouGov hatte für die repräsentative Erhebung Ende Juni 1731 Menschen befragt.