Waldbrände in Schweden - Militär wirft Bombe zur Feuerbekämpfung ab

Trängslet Die Waldbrände in Schweden sind teils schwer zugänglich. Entsprechend greifen die Rettungskräfte auch zu ungewöhnlichen Mitteln bei der Feuerbekämpfung - wie etwa einer Bombe.

Am Mittwoch haben zwei Militärflugzeuge eine Bombe über einem der Waldbrände in Schweden abgeworfen. Die Explosion verdränge den Sauerstoff und die Druckwelle sorge dafür, dass die Flammen im Umkreis von 100 Metern ausgingen, sagte ein Sprecher schwedischen Medien. Das habe bei dem ersten Probeabwurf auch gut funktioniert.

Der Brand in Älvdalen in der Region Dalarna ist besonders gefährlich, weil er auf einem militärischen Übungsgelände ausbrach. Hier ist nicht nur das Terrain schwer zugänglich, es gibt auch nicht-detonierte Munition. Deshalb durften die Rettungskräfte das Gebiet nicht betreten. Die Flugzeuge warfen eine GPS- und lasergesteuerte Bombe ab. Auf andere Brände werde die Methode voraussichtlich aber nicht angewandt, hieß es.

In ganz Schweden stieg die Zahl der Waldbrände am Nachmittag wieder auf mehr als 40 an. Teils durchbrechen die Feuer auch die in den vergangenen Tagen mühsam geschaffenen Begrenzungslinien.