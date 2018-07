Frankreich: Schwerverbrecher Redoine Faïd erneut entkommen

Paris Sein Ausbruch aus der Haftanstalt in Réau war filmreif: Er gelang mithilfe von drei Komplizen und einem Hubschrauber. Seither ist er auf der Flucht - und entkam der Polizei nun erneut.

Der am 1. Juli aus dem Gefängnis ausgebrochene Schwerverbrecher Redoine Faïd ist der französischen Polizei erneut entwischt. Er sei zusammen mit einem anderen Insassen in einem Auto unterwegs gewesen, das später beladen mit Sprengstoff in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Sarcelles im Norden von Paris gefunden wurde, teilte die Polizei mit.