Bilder der Waldbrände in Schweden aus dem Weltraum

Weltraum-Bilder zeigen verheerende Feuer in Skandinavien

Das Foto wurde am 17. Juli vom Satelliten Sentinel-2 aufgenommen. Es zeigt den Blick von der ESA auf Schweden, wo Waldbrände wüteten. Foto: AFP/HO

Stockholm Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat bemerkenswerte Aufnahmen veröffentlicht: Sie zeigen die Feuer in Skandinavien aus der Vogelperspektive.

Die Waldbrände in Schweden sind so verheerend, dass sie aus dem Weltall zu sehen sind. Man könne Flammen und Rauch von mehreren Feuern deutlich erkennen, teilte die europäische Weltraumbehörde mit. Satelliten hatten in der vergangenen Woche die Brände auf Fotos festgehalten.