Sicherheitskontrollen durchbrochen Auto rast durch Tor in Vatikanstaat - Mann festgenommen

Ein Auto ist am Donnerstagabend durch ein Tor in den Vatikanstaat gerast. Das Auto erreichte das östliche Sant'Anna-Eingangstor des Vatikans und durchbrach mit hoher Geschwindigkeit die beiden Kontrolltore der Päpstlichen Schweizergarde und des Gendarmeriekorps des Vatikanstaates, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Zunächst näherte sich demnach das Auto und wurde von der Schweizergarde abgewiesen. Nach einem Manöver kehrte es zurück und raste in den Vatikan.