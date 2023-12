Sieben Verurteilte, aber nur drei Zellen im Vatikan Was mit den Verurteilten im Finanzprozess passieren könnte

Im Finanzprozess werden wohl mehrere Verurteilte Einspruch einlegen. Die einzelnen Strafen könnten sich also in einer höheren Instanz verringern. Sinkt ein Urteil am Ende auf maximal zwei Jahre Haft, kann der Vatikan-Richter die Strafe zur Bewährung auf fünf Jahre aussetzen. Das sehen das vatikanische Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung vor. Auch so könnte eine Überbelegung der Haftzellen vermieden werden.